‘Kentteki en iyi imza’

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube arasında, 860 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı. Kentte imzalanan en yüksek zam oranlı olan sözleşmenin kapsamına, Çiğli Gıda Şirketi’nin şantiyede görevli işçileri ile belediye güvenlik görevlileri de alındı.

Eski belediye binası önünde düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş Sendikası 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve işçiler katıldı. Çibel Şirketi işçilerinin ücretlerinde ilk yıl için yüzde 22, ikinci yıl için enflasyon artı 2 puan artış yapıldı. Toplu sözleşme kapsamına belediye şirketi Çiğli Gıda’nın şantiyede çalışan 30 işçisi ile 67 güvenlik görevlisi de alındı.

Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir’in en iyi şartlarında olan sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti, “Sizlerle birlikte geleceği planlıyoruz. Bugün Çiğli’de büyük bir değişimin ilk fitili ateşlendi” dedi.