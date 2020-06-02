Kepenk açan esnafa hijyen paketi verdiler

Tüm imkanlarını koronavirüs salgının yayılımını önlemek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için seferber eden Bornova Belediyesi, normalleşme sürecinde yeni destek paketleriyle uzun süre kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın yanında oldu. Belediye, hijyen setleri hazırladı. İlçe genelinde yaklaşık 5 bin esnafa hijyen seti dağıtacaklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Temennimiz esnafımızın işlerini toparlanması” dedi.