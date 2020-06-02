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    HaberlerEge Haberleri Kepenk açan esnafa hijyen paketi verdiler
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    02.06.2020 - 07:00 |

    Kepenk açan esnafa hijyen paketi verdiler

    Tüm imkanlarını koronavirüs salgının yayılımını önlemek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için seferber eden Bornova Belediyesi, normalleşme sürecinde yeni destek paketleriyle uzun süre kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın yanında oldu.

    Kepenk açan esnafa hijyen paketi verdiler

    Tüm imkanlarını koronavirüs salgının yayılımını önlemek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için seferber eden Bornova Belediyesi, normalleşme sürecinde yeni destek paketleriyle uzun süre kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın yanında oldu. Belediye, hijyen setleri hazırladı. İlçe genelinde yaklaşık 5 bin esnafa hijyen seti dağıtacaklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Temennimiz esnafımızın işlerini toparlanması” dedi.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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