09.05.2020 - 00:04 |
Kepenkler, 11 Mayıs’ta açılıyor
İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşıdaki işyerlerinin 11 Mayıs’tan itibaren kontrollü olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Girgin yaptığı yazılı açıklamada, Kemeraltı’nda İzmir Büyükşehir ve Konak belediyesinin desteğiyle tüm hijyen tedbirlerinin alındığını belirtti. Salgın başlayınca halk sağlığını ön planda tutarak kepenk indirdiklerini vurgulayan Girgin, “11 Mayıs için aldığımız karar, esnafımızın yoğun talebi üzerine aldığımız tavsiye ve temenni kararıdır. Dileyen esnafımız açar, istemeyen açmaz. Belediyelerimiz her akşam cadde ve sokaklarımızı yıkayıp sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Esnafımız da maske ve dezenfektanlarla ziyaretçilerini karşılayacak, gerekli özeni en üst düzeyde gösterecektir” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.