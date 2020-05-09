Kepenkler, 11 Mayıs’ta açılıyor

Girgin yaptığı yazılı açıklamada, Kemeraltı’nda İzmir Büyükşehir ve Konak belediyesinin desteğiyle tüm hijyen tedbirlerinin alındığını belirtti. Salgın başlayınca halk sağlığını ön planda tutarak kepenk indirdiklerini vurgulayan Girgin, “11 Mayıs için aldığımız karar, esnafımızın yoğun talebi üzerine aldığımız tavsiye ve temenni kararıdır. Dileyen esnafımız açar, istemeyen açmaz. Belediyelerimiz her akşam cadde ve sokaklarımızı yıkayıp sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Esnafımız da maske ve dezenfektanlarla ziyaretçilerini karşılayacak, gerekli özeni en üst düzeyde gösterecektir” dedi.