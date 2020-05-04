04.05.2020 - 00:01 |
Kepenkler kapandı grafitiler göründü
İZMİR’DE sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki işyerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu. Canlı renkleriyle dikkat çeken çizimler arasında, İzmir’in simgesi Saat Kulesi ve çeşitli hayvan karikatürleri dikkat çekti. Salgın öncesinde gündüz vakti kepenklerin açık olması nedeniyle gözükmeyen grafitiler, kısıtlama kararından muaf olan ve sokaktan geçen az sayıdaki kişinin de ilgisini çekti. l davut can DHA
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