Kerem Kamal: Koronanın sırtını mindere getireceğiz

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalyaya uzanan Milli Güreşçi Kerem Kamal, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ve Tokyo Olimpiyatları’na katılabilmek için dereceye girmesi gereken vize maçlarının hazırlıklarını, evinde aralıksız sürdürdüğünü belirtti, “Bugünler geçecek. Kendimi, yarın mindere çıkacakmış gibi hazır tutuyorum” dedi.



Grekoromen stil 60 kiloda toplamda 3 defa Dünya Gençler Güreş Şampiyonu olarak altın madalyaya uzanan ve son olarak İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takan 20 yaşındaki Milli Güreşçi Kerem Kamal, koronavirüs salgını sebebiyle Macaristan ve Bulgaristan’da çıkacak olduğu olimpiyat vizesi maçlarının hazırlıklarını, evinde sürdürdüğünü belirtti. Güreşin devamlılık gerektiren bir spor olduğunu anlatan Kamal, “Her spor branşında olduğu gibi güreşte de antrenman yapmadığın sürece geriye gitme olasılığın çok fazla. Evde geçirdiğim sürenin büyük bir bölümünü bireysel antrenmanlara ayırıyorum. Benim gibi profesyonel olarak güreş sporuyla ilgilenen kardeşim Kadir ile birlikte Milli Takım antrenörlerimizin bizlere önerdiği çalışma metotlarını uygulayarak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



‘Sağlık daha önemli’

Antrenmansız gün geçirmediğini söyleyen Kerem, “Öncelikle insan sağlığı geliyor. Sağlığımız olmadan herhangi bir sportif başarı da söz konusu olamaz. Hedefim olan Tokyo Olimpiyatları’na yürüyebilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. İhtiyacım olmadıkça evden dışarı çıkmıyorum. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yunus Öztürk ve Hocam Süleyman Güngör vasıtasıyla evde antrenman yapabilmem için gerekli ekipmanlar sağlandı. Her ne kadar spor salonunda olduğu kadar olmasa da kuvvet antrenmanlarımı eksiksiz yapmayı sürdürüyorum” dedi. Macaristan kampında maçlara 10 gün kala bütün müsabakaların iptal olduğu haberini aldık diye konuşan Milli Güreşçi, “Mental ve fizik olarak olimpiyatlar öncesi vizeyi alacağıma çok inanıyordum. Macaristan ve Bulgaristan’daki iki müsabaka da ileri bir tarihe ertelendi. Önümde olimpiyatlara katılmam için mücadele etmem gereken ancak ertelenen iki maçım var. Bu maçlar tekrardan planlanacağı tarihe kadar daha iyi hazırlanıp, tüm eksiklerimi gidererek, olimpiyat vizesini alacağım” diye konuştu.