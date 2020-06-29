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    HaberlerEge Haberleri Kerim, Kartal yolcusu
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    29.06.2020 - 00:00 |

    Kerim, Kartal yolcusu

    Altınordu’da forma giyen Kerim Alıcı’nın Beşiktaş’a transferinin netlik kazanması bekleniyor. Uzun süredir Kerim’i takip eden siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde genç oyuncunun işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın İzmir’e gelerek Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’la masaya oturacağı bildirildi. Fenerbahçe’den Westerlo’ya kiralanan Barış Alıcı’nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1. Lig’de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim’in ikizi Barış, 2018’de Berke Özer’le birlikte Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

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