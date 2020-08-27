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    HaberlerEge Haberleri Kervansaray burs getirdi
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    27.08.2020 - 00:03 |

    Kervansaray burs getirdi

    Kervansaray burs getirdi

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, İpek Yolu gibi dünya üzerindeki tarihi kent bağlarını, kervansaraylar aracılığıyla yeniden gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan projesiyle, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından bursa layık görüldü. Türkiye genelinde, ABD’nin en prestijli burs programı olarak gösterilen Fulbright’ı almayı başaran Varinlioğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) araştırmasını tamamlayacak. Misafir araştırmacı olarak gideceği ABD’de, öğrencilere ders de verecek olan Doç. Dr. Varinlioğlu, “Gururluyum” dedi.

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