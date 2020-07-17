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    17.07.2020 - 00:05 |

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    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin “Çaltepe’deki bir vadide yer alan, halkın Kocadere olarak bildiği dere yatağındaki kanyonun tanıtımı için seferber olduk” dedi.

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çaltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan ve bugüne kadar tanıtımı yapılmadığı için çok fazla bilinmeyen kanyon, doğaseverlerin ilgisini bekliyor.

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

    Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bilgin, ilçede gizli kalmış değerleri ortaya çıkarmaya başladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda Çaltepe’deki bir vadide yer alan ve bölge halkının Kocadere olarak bildiği dere yatağındaki kanyonun tanıtımı için seferber olduklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

    “Belediyede görevli arkadaşlarımız bölgeye giderek, kanyonun tanıtımı için bölgede çekimler yaptılar. Gerçekten doğa harikası bir yer. Bu bölge, yapısı itibariyle engebeli bir araziye sahip olduğu için, bu güne kadar gizemini korumuş. Doğa severler ve doğa sporu yapanlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor.”

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