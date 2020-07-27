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    HaberlerEge Haberleri KESİAD, iki yeni eğitime başladı
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    27.07.2020 - 00:02 |

    KESİAD, iki yeni eğitime başladı

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), sanayicinin istekleri doğrultusunda eğitim hizmetlerini sürdürüyor.

    KESİAD, iki yeni eğitime başladı

    KESİAD yeni dönemde “İlkyardım Temel Eğitimi ve Güncelleme Eğitimi” ve “İş Makineleri Operatörlük Kursu” düzenliyor. Eğitimlerin temmuz ve ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini dile getiren KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “Sanayicilerin beklentilerinin karşılanması ve çalışanlarının bilgi düzeyinin arttırılması için eğitimler çok önemli. Temmuz ayı içinde İş Makineleri Operatörlük kursumuzu tamamlayacağız. Ağustos ayı içinde ise temel ilkyardım eğitimlerimizi düzenleyeceğiz. Temel ilkyardım kurslarımızın son başvuru tarihi 10 Ağustos olmakla birlikte kontenjanlarımızı sınırlıdır. İki eğitimizin sınavları İl Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak. Bundan sonrasında da eğitimlerimiz sürecek” diye konuştu.

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