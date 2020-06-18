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    HaberlerEge Haberleri KESİAD üyeleri ‘Sağlık’ dedi
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    18.06.2020 - 00:01 |

    KESİAD üyeleri ‘Sağlık’ dedi

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), üyelerinin pandemi süreçlerinde üretim fonksiyonları ve koronavirüse aldıkları önlemleri ele alan bir anket çalışması yaptı.

    KESİAD üyeleri ‘Sağlık’ dedi

    Yapılan anket sonuçlarına sanayi üretimlerinde azalma tespit edildi. İş yerlerinin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yeninden dizayn edildiği görüldü.

    ‘Çalışan değerli’

    27 üyeye anket yapıldığını ve üyelerin arasında beş firmanın geçici olarak üretime ara vermek zorunda kaldığını ifade eden KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “Kovid-19’un sanayicide bıraktığı hasarlarını tespit etmek için çalışmalara başladık. Üyelerimizin yüzde 96.7’si standart üretim faaliyetlerinin dışında herhangi bir farklı çalışma yapmazken, bir üyemiz ise ayaklı dezenfektan üretimiyle iş yoğunluğunda artış sağladı” dedi.

    İşletmelerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarında çok titiz davrandığını sözlerine ekleyen Kaynak, “Çalışanlarının sağlığını ön planda tutan tüm firmalarımıza çok teşekkür ederim. Firmalarımızın yemekhanelerinde dahi değişiklikler yapması çalışanlara verilen değeri gösteriyor” dedi.

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