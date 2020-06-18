KESİAD üyeleri ‘Sağlık’ dedi

Yapılan anket sonuçlarına sanayi üretimlerinde azalma tespit edildi. İş yerlerinin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yeninden dizayn edildiği görüldü.



‘Çalışan değerli’



27 üyeye anket yapıldığını ve üyelerin arasında beş firmanın geçici olarak üretime ara vermek zorunda kaldığını ifade eden KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “Kovid-19’un sanayicide bıraktığı hasarlarını tespit etmek için çalışmalara başladık. Üyelerimizin yüzde 96.7’si standart üretim faaliyetlerinin dışında herhangi bir farklı çalışma yapmazken, bir üyemiz ise ayaklı dezenfektan üretimiyle iş yoğunluğunda artış sağladı” dedi.



İşletmelerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarında çok titiz davrandığını sözlerine ekleyen Kaynak, “Çalışanlarının sağlığını ön planda tutan tüm firmalarımıza çok teşekkür ederim. Firmalarımızın yemekhanelerinde dahi değişiklikler yapması çalışanlara verilen değeri gösteriyor” dedi.