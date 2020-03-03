KESİAD’da başkanlık bayrağı Kaynak’ın...

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarihinde ilk kez bir kadın, başkanlığa seçildi. Seçil Beydemir Kaynak, yapılan genel kurulda KESİAD’ın ilk kadın başkanı oldu. Kongrede söz alan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, kendi döneminde ilk icraat olarak toplumsal cinsiyet eşitliği adına dernek ismindeki ‘iş adamları’ yerine iş insanlarını eklediklerini söyledi, “Şimdi de bir kadın başkan seçerek KESİAD’ın toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inancını ve laik demokratik anlayışa bağlılığını göstermiş olduk” dedi. Seçil Beydemir Kaynak da, “Ayrıca yeni yönetimde kadın üye sayısını da ikiden dörde çıkarmış olduk” ifadesini kullandı.