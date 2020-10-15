85,65BİST1.1891.24EURO9.300.12USD7.910.02ALTIN483.400.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri KESİAD’dan kalite eğitimi
    ABONE OL
    15.10.2020 - 00:01 |

    KESİAD’dan kalite eğitimi

    KESİAD’dan kalite eğitimi

    Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi veriyor. Başvuruları 5 Kasım’a kadar internet üzerinden yapılacak olan eğitime üye olmayanların da da başvurabileceğini belirten KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “KESİAD internet sitesindeki formu doldurarak bu eğitime katılmak mümkün. KESİAD Dernek Merkezi’nde yapılacak olan eğitime, bu konuda kendini geliştirmek ve donanımlı olmak isteyen herkesi eğitimimize bekliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK tarafından burs ve yurt başvuruları için akılma yapıldı mı? Tarih netleşti mi?

    KYK tarafından burs ve yurt başvuruları için akılma yapıldı mı? Tarih netleşti mi?

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Akılalmaz olay! Cadde ortasında rögardan çıktı

    Akılalmaz olay! Cadde ortasında rögardan çıktı

    Sıradaki Haber