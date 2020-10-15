KESİAD’dan kalite eğitimi

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi veriyor. Başvuruları 5 Kasım’a kadar internet üzerinden yapılacak olan eğitime üye olmayanların da da başvurabileceğini belirten KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “KESİAD internet sitesindeki formu doldurarak bu eğitime katılmak mümkün. KESİAD Dernek Merkezi’nde yapılacak olan eğitime, bu konuda kendini geliştirmek ve donanımlı olmak isteyen herkesi eğitimimize bekliyoruz” dedi.