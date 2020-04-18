Kesintisiz hizmet

Yarın gece yarısına kadar uygulanacak olan yasak için seferber olan Büyükşehir, nöbetçi ekipler oluşturdu. Vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayabilecekleri ifade edildi, 112 İtfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüreceği belirtildi. Ulaşım Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çalışmalarına devam edecek. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı da nöbetçi ekiplerle karşılanacak.

Atık kutusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar ölçüsünde karşılayacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz, 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153’e iletilen talepleri vatandaşlarımıza götürecek” dedi. Başkan Zolan, “Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz. Bu hafta sonu da vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahada olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir, maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için belirli yerlere özel atık kutuları yerleştirdi. Devlet Hastanesi Poliklinik ve Acil girişi, Özay Gönlüm Diş Hastanesi girişi, Pamukkale Üniversitesi Kalp Merkezi Poliklinik girişi, Ambulans girişi, Servergazi Devlet Hastanesi Poliklinik girişi, Kıbrıs Şehitler Diş Hastanesi önü, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı’na özel kutular kondu.