Kesintisiz, kaliteli ve güvenli hizmet

Bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification’ın Easy Check programı tarafından denetlenerek belge almaya hak kazanan Aydem ve Gediz Perakende, bakanlıklar tarafından yayımlanan işletmelere özgü Covid-19 genelgelerine göre öz değerlendirmesini de yapmış oldu.

Minimum risk

Pandemi döneminde ‘Önce Sağlık’ anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, şöyle konuştu:

“5 milyon abone ve 21 milyon tüketiciye kesintisiz hizmet vermek için çalışıyoruz. Hedefimiz, küresel salgının etkilerini çalışma birimlerinde minimum seviyeye indirmek. Sağlık tedbirleri için ek bütçeler oluşturarak uluslararası standartlarda hizmet verme gayreti içinde olduk. Bu alanda elde ettiğimiz başarılarımızın nişanesi olarak da akredite bir kurum tarafından belgelendirildik. Hem çalışanlarımız, hem de müşterilerimiz, 140 müşteri ilişkileri merkezimize, gönül rahatlığı ile gelebilir.”