22.02.2021 - 00:04 |
Kesintiye geçit yok
Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artışıyla harekete geçen GDZ Elektrik saha ekipleri, olası elektrik kesintilerini en aza indirebilmek için mücadele veriyor.
Enerji kahramanları, her gün farklı noktada, ağır kış şartlarına rağmen kesintisiz şekilde çalışıyor. Binlerce metre yükseklikteki dağlarda bulunan elektrik direklerine tırmanan ekipler, direkleri kaplayan buzları kırmak için yoğun çaba harcıyor. Buz yükünden arındırılan direklerdeki hasar gören elektrik kabloları da ekipler tarafından değiştirilerek enerji hattındaki kesintilerin önüne geçiliyor.