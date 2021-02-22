Kesintiye geçit yok

Enerji kahramanları, her gün farklı noktada, ağır kış şartlarına rağmen kesintisiz şekilde çalışıyor. Binlerce metre yükseklikteki dağlarda bulunan elektrik direklerine tırmanan ekipler, direkleri kaplayan buzları kırmak için yoğun çaba harcıyor. Buz yükünden arındırılan direklerdeki hasar gören elektrik kabloları da ekipler tarafından değiştirilerek enerji hattındaki kesintilerin önüne geçiliyor.