Kesintiyi durdurun!

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni toplantısı pandemi nedeniyle video konferansla yapıldı. Birliğin başkanlık görevini de yürüten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönetiminde yapılan toplantıya, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan katıldı.

Salgın yüzünden 40 bin kişinin yaşadığı bir ilçede bile nüfusunun 250 binlere kadar çıktığına işaret edilen toplantıda, bu bölgelerde vatandaşlara hizmet götürmek için özverili çalışmalarda bulunan belediyelerin İller Bankası kaynaklarından yapılan kesintilerinin, pandemi geçene kadar askıya alınması gerektiği kaydedildi.

Başkan Abdül Batur, konuşmasında bu öneriyi, encümeninde görev aldığı Türkiye Belediyeler Birliği’ne aktaracağını belirtti. Buluşmada ikinci gündem maddesi ise deprem ve kentsel dönüşüm oldu.