BİST109.601-1,98EURO6,880,23USD6,09-0,40ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Keşke Altay’a yenilseydik'
    ABONE OL
    08.03.2020 - 00:00 |

    ‘Keşke Altay’a yenilseydik'

    İzmir derbisinde Altay ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, oyuncusu Muhammed Ali Doğan’ın sakatlığına kahroldu.

    ‘Keşke Altay’a yenilseydik'

    70. dakikada sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sol diz çapraz bağları koptu. Sadece 4 dakika sahada kalıp acılar içinde oyundan çıkan Muhammed sezonu kapattı. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Keşke yenilseydik, Muhammed sakatlanmasaydı” açıklamasını yaptı. Genç teknik adam, “Sonuçtan ziyade futbolcularımızın sağlığı bizim için çok değerli” dedi. Altay maçını da değerlendiren Laleci, “Rakibimize pozisyon dahi vermedik. 3 puanı hak etmiştik. Güzel oyunumuzun karşılığı galibiyet olmalıydı” diye konuştu.


    7 Mart 2020 Günün Özeti Milliyet'te7 Mart 2020 Günün Özeti Milliyet'te
    daha fazla video için
    7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Parklar Genel Müdürlüğü, piton yılanı ve “Koko” isimli maymunu koruma altına aldı

    Milli Parklar Genel Müdürlüğü, piton yılanı ve “Koko” isimli maymunu koruma altına aldı

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    Kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar!

    Kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar!

    Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

    Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

    Sıradaki Haber