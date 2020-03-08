‘Keşke Altay’a yenilseydik'

70. dakikada sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun sol diz çapraz bağları koptu. Sadece 4 dakika sahada kalıp acılar içinde oyundan çıkan Muhammed sezonu kapattı. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Keşke yenilseydik, Muhammed sakatlanmasaydı” açıklamasını yaptı. Genç teknik adam, “Sonuçtan ziyade futbolcularımızın sağlığı bizim için çok değerli” dedi. Altay maçını da değerlendiren Laleci, “Rakibimize pozisyon dahi vermedik. 3 puanı hak etmiştik. Güzel oyunumuzun karşılığı galibiyet olmalıydı” diye konuştu.





