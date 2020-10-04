'Keşke her yer İzmir gibi olsa'

CHP İzmir İl Örgütü tarafından Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren Arama Çalıştayı’nın özel konuğu olarak İzmir’e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ülke ve siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalıştayın ana hedefinin Altıok’un iktidarına dair kenetlenme olduğuna vurgu yapan Salıcı, “Biz sorunları söylerken çözümleri de sunuyoruz. Türkiye düze çıkacak, umut var ve CHP o umudu temsil ediyor” dedi. Vatandaşın ihtiyaçları giderip, sorunlarını nasıl çözebileceklerini araştırdıklarını belirten Salıcı, “Farklı masalarda sorunlar ortaya konulup ve çözümler bulunarak bu çözümleri raporlaştırıyoruz. Çalıştayımız devam edecek. Biliyorsunuz büyükşehir bizde olduğu illerdeki bütün ilçeler bizde değil. Gelecek seçimlerde o ilçeleri de nasıl kazanırız, sorunlar nelerdir bunları tartışıyoruz. Biz Türkiye’deki tüm iller için bunu düşünüyoruz. Türkiye nüfusun yüzde 50’sini yönetiyoruz. Dolayısıyla CHP’li belediye başkanlarının vereceği iyi hizmet CHP’nin iktidar yürüyüşünün önünü açmakta” diye konuştu.



‘Saygı duymalıyız’



Salıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Barajı indireceğiz. Parlamentoya gireceksiniz istediğiniz fikri söyleyeceksiniz. O düşünceleri beğenmeyebiliriz ama birbirimize saygı duyacağız. Türkiye’nin toplumsal ve yurtdışı politika açısından da normalleşmesi gerekiyor. Cumhuriyet ve demokrasi böyle bir şey değil. Atatürk böyle bir ülke için çalışmadı. İvedilikle Cumhuriyet değerlerine dönmemiz lazım. 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra vatandaşımız şunu gördü; CHP geliyor! CHP geliyor da, CHP’nin önümüzdeki süreci yürütecek kadroları var mı? Sahada bizlere soruyorlar. İlçe belediye başkanından büyükşehir başkanı olur, çok da güzel olur. İstanbul’da, Adana’da İzmir’de belediye başkanımız ilçede aldıkları tecrübeyi büyükşehirlere yansıttı. İl başkanından milletvekili olur. Yeni dönemde il başkanından bakan olduğunu da göreceksiniz. Bu kadrolar CHP’de var, göreceksiniz.”

İzmir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Salıcı, “Keşke her yer İzmir gibi olsa” diyerek, sürdürdüğü konuşmasını, “Türkiye’nin sıkıntıları var. Ama umutsuz değiliz. Türkiye’yi düzlüğe çıkarak kadrolarımız da var. Türkiye düze çıkacak, umut var ve CHP o umudu temsil ediyor” diye noktaladı.