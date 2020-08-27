KHK’lı işçileri sevindirdi

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelle bir araya geldi. Belediyede KHK’lı olarak çalışan 745 işçiye müjde verdi. Batur, işçilerin haklarının verileceğini, belediye şirketine geçiş sürecinin tamamlanacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir süredir yazı beklendiğini ifade eden Batur, “Benim de sizden bir isteğim var. Çok daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Konak’a, belediyemize söz gelmeyecek şekilde hizmet üreteceğiz. Bu konuda size güveniyorum. Dayanışma ruhuyla Konak’ı en güzel yere getireceğiz” diye konuştu. Salgın nedeniyle işçilerle halay çekemediği için üzgün olduğunu dile getiren Başkan Batur, vaka sayılarının giderek arttığını, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.