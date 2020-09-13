Kibar Pazaryeri’ne son dokunuşlar...

Karabağlar Belediyesi’nin, Kibar Mahallesi’nde projelendirdiği çok amaçlı tesise son dokunuşlar yapılıyor. Projede gelinen aşamayı yerinde denetleyen Başkan Muhittin Selvitopu, pazaryeri uzay çatısının havalandırma boşluklarının membran örtüyle kapatılma çalışmalarını da inceledi. Modern mimarisi ve kapasitesiyle dikkat çeken düğün salonunu, yemekhanesinden gelin-damat odasına kadar gezen Başkan Selvitopu, bu mekânın bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt vereceğini vurguladı.

7 bin 200 metrekare

Selvitopu, “Düğün salonundan pazaryerine, semt merkezinden taziye evine kadar birçok işlev barındıran bu tesisinin yapımını, pandemiye rağmen sürdürdük. Kibar tesisimizi gelecek haftalarda da hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanını kapsayan tesis, üç kattan oluşuyor. Binanın en alt katı otopark olarak kullanılacak. Orta kat semt ve kültür merkezi, düğün salonu ve taziye evi işlevi görürken, uzay çatıyla örtülü üst kat da pazaryeri olarak hizmet verecek.