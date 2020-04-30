Kibar’da yok yok

Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi’ndeki çalışmalar devam ediyor. Vatandaşın pazaryeri, düğün salonu, taziye evi gibi bir çok ihtiyacını karşılayacak üç katlı tesisin, en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



Semt merkezi de var



Çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Tamamlandığında bölgeye değer katacak. Binanın en alt katı otopark olarak kullanılacak. Orta kat semt ve kültür merkezi, düğün salonu ve taziye evi işlevi görürken, çelik kontrüksiyon uzay çatıyla örtülü üst kat ise pazaryeri olarak hizmet verecek. Tesis ayrıca özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği semt merkezlerinden birine de ev sahipliği yapacak. B tür tesisleri Karabağlar’ın farklı mahallelerinde de yapmak için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.