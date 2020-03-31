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    HaberlerEge Haberleri Kıbrıs Şehitleri’nde sıfır temas sağlandı!
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    31.03.2020 - 07:00 | | MUSTAFA GÜNGÖR AA

    Kıbrıs Şehitleri’nde sıfır temas sağlandı!

    İzmir’de, Kovid-19 önlemleri sonrası şehrin önemli noktaları sessizliğe büründü. “Evde kal” çağrıları öncesi ve sonrası İzmir’in bazı meydan ve bulvarlarındaki görüntü ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

    Kıbrıs Şehitleri’nde sıfır temas sağlandı!

    İzmir’de, Kovid-19 önlemleri sonrası şehrin önemli noktaları sessizliğe büründü. “Evde kal” çağrıları öncesi ve sonrası İzmir’in bazı meydan ve bulvarlarındaki görüntü ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Türkiye’de 11 Mart’ta açıklanan ilk koronavirüs vakasının ardından salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler artırıldı. İzmir’de de vatandaşların büyük çoğunluğunun uyarılar doğrultusunda hareket ettiği gözlemlendi. Alınan tedbirlerle sokaktaki insan yoğunluğu azaldı.
    İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler vatandaşların çağrılara karşılık verdiğini gösterdi.

    Trafik yoğunluğu az

    Yüzlerce kameranın Kovid-19 tedbirleri öncesi ve sonrası aynı yer ve açıdan kaydettiği KGYS görüntüleri, hareketliliğin durduğunu gösterdi. Kameraların 24 saat kayıt yaptığı Tarihi Saat Kulesi, Gündoğdu Meydanı, Buca Şirinyer, Kordon Boyu, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele civarında önlemler sonrasında sessizlik hâkim oldu. Kayıtlarda İzmir-Çiğli karayolunda da yaklaşık 1 ay öncesine kadar yoğun olan araç trafiğinin durma noktasına geldiği görülüyor. Alsancak Gar civarında trafik ve yaya yoğunluğu gözlemlenmiyor, tramvayın da boş olduğu görülüyor.

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