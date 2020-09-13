Kıkırdak sağlığında hareket çok önemli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Ahmet Ekin, eklemlerin hareketini sağlayan kıkırdak dokusunun zarar görmesinin geri dönüşümü olmayan sağlık problemlerine neden olabildiğini söyledi. Kıkırdak sağlığını en çok etkileyenlerden birinin vücut ağırlığı olduğunu belirten Ekin, “Bilinçli yapılacak egzersizler hastalığın seyrini yavaşlatır. Özellikle su içinde yapılanlar, eklemlerin bol hareketini sağlar. Fakat belli bir yaştan sonra futbol, basketbol gibi yüksek tempolu spor dalları kıkırdağın daha fazla aşınmasına neden olabilir. Masajın lokal kan dolaşımını düzenleyici etkisi de önemli” dedi.