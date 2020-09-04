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    HaberlerEge Haberleri Kıl keçisiyle yüzler güldü
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    04.09.2020 - 00:03 |

    Kıl keçisiyle yüzler güldü

    Kıl keçisiyle yüzler güldü

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 40 üreticiye dağıttığı 120 kıl keçisinin yavruları dünyaya gelmeye başladı. Kıl keçileri bugüne kadar 26 yavru dünyaya getirdi. Yavrularla birlikte üreticinin yüzü güldü. Projeyle, yetiştiriciliği gün geçtikçe azalan kıl keçisinin hem popülasyonu hem de kadın üretici sayısını artırması hedeflendi. Muğla’da kırsaldan kente göçün diğer illere göre daha düşük olduğunu vurgulayan Başkan Osman Gürün, “Başka illerde kırsaldan kente göçüş çok yüksek ancak Muğla’da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimde onlar ön plana çıkıyor” diye konuştu.

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