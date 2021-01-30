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    HaberlerEge Haberleri Kılıç Deniz şampiyon
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Kılıç Deniz şampiyon

    Kılıç Deniz, pandemiye rağmen 196 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, 2020 yılında da Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu olmayı başardı.

    Kılıç Deniz şampiyon

    Kılıç Deniz, pandemiye rağmen 196 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, 2020 yılında da Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu olmayı başardı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) İhracatın Şampiyonları listesindeki yerini kimseye kaptırmayan KLC Gıda, 2019 yılında yapmış olduğu 180 milyon dolarlık ihracat rakamını 16 milyon dolar artırıp zirvede kaldı.
    KLC Gıda’nın, bilimsel, sistematik ve sağlıklı üretim şeklinin bu başarıda önemli bir kıstas olduğunu söyleyen KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Pandemi göstermiştir ki üretim, özellikle yerli üretim ülkemize döviz kazandırma açısından büyük önem taşıyor. KLC Gıda olarak tüm mücadelemiz ürettiğimiz balıklarımızı dünyanın her köşesindeki sofralara taşımak, ülkemizin adını duyurmak” dedi.

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