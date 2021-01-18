Kılıç Deniz’e, dünyaca ünlü şeflerden 7 yıldız

International Taste & Quality Institute -iTQi tarafından verilen ve dünyada son derece prestijli bir ödül olarak sayılan Taste and Quality ödülünü daha önce de kazanan Kılıç Deniz, bu kez de Kılıç Levrek için 3, Kılıç Çipura için 2 yıldız ile birlikte Kılıç Somon Alabalığı için de ilk kez 2 yıldız almaya hak kazandı.



2 yıldızın dikkat çekici, en yüksek not olan 3 yıldızın ise sıra dışı olarak tanımlandığını dile getiren KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Üç ürünümüzün de böylesi bir ödüle layık görülmesi bizim için mutluluk verici. Bu ödüller bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kılıç Deniz olarak geçen yıl dünyanın 75 ülkesine yaklaşık 200 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdik” diye konuştu.