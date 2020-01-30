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    HaberlerEge Haberleri Kılıç, taziye evleri için düğmeye bastı
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    30.01.2020 - 00:01 |

    Kılıç, taziye evleri için düğmeye bastı

    Kılıç, taziye evleri için düğmeye bastı

    Mahalle turlarında Bucalıların en çok dile getirdiği taleplerden birisi olan taziye evi projesi için Belediye Başkanı Erhan Kılıç harekete geçti. Bucalıların yaşadığı kayıpların ardından, cenaze törenlerinde acılarını paylaşmak isteyen misafirlerini rahat bir şekilde ağırlayabilmelerine imkan sağlayacak Buca Belediyesi Taziye Evleri için hazırlanan proje, büyük ölçüde tamamlandı. Başkan Kılıç, “Halkın isteği bizim tek önceliğimizdir” dedi.

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