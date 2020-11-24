CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İzmir’de depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret edecek, vatandaşların sorunlarını dinleyecek. Depremde yaşamını yitiren ailelere taziyede bulunacak olan Kılıçdaroğlu, yaralı kurtarılanları da geçmiş olsun diyecek. Evini ve işini kaybeden apartman görevlileriyle de buluşacak olan CHP lideri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan da brifing alacak.