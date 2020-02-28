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    HaberlerEge Haberleri Kılıçdaroğlu’na açılış daveti
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Kılıçdaroğlu’na açılış daveti

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, Konak’ta yapılan çalışmalarla ilgili olarak detaylı bir sunum yaptı.

    Kılıçdaroğlu’na açılış daveti

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, Konak’ta yapılan çalışmalarla ilgili olarak detaylı bir sunum yaptı. Batur, Kılıçdaroğlu’nu, Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri, Gültepe Spor Kompleksi ve Engelsiz Yaşam Köyü’nün açılışına davet etti. Batur, Kılıçdaroğlu’ndan Nisan ayı programı doğrultusunda açılış törenlerine katılacağının sözünü aldı.
    Ziyarete, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı.
    Bu arada, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Başkan Abdül Batur’u ziyaret etti. Sohbet havasında geçen görüşmeye DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri de eşlik etti.

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