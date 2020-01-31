Kılıçdaroğlu’na dosya sundu

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu meclisteki makamında ziyaret etti. Başkan Yetişkin, Seferihisar’da önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi, göreve başladığı günden itibaren, dokuz aylık çalışma raporunu da Kılıçdaroğlu’na sundu. Başkan Yetişkin, TBMM’de gerçekleşen CHP grup toplantısına da katıldı.

İsmail Yetişkin’in TBMM’de bir diğer durağı ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Yetişkin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile de makamlarında bir araya geldi.