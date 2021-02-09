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    HaberlerEge Haberleri Kılıçdaroğlu’na dosya sundular
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    09.02.2021 - 00:04 |

    Kılıçdaroğlu’na dosya sundular

    Kılıçdaroğlu’na dosya sundular

    Karşıyaka Atakent Mahallesi’nde bulunan Emlak Bankası Konutları sakinleri, kentsel dönüşüm konusunda yaşadıkları imar sıkıntısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na anlattı. Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, Çiğli Tramvayı temel atma töreninden sonra Kılıçdaroğlu’na, konuyla ilgili bir dosya sundu, sorunlarının çözümü için destek istedi. Kılıçdaroğlu, dosyayı okuyacağını belirtti, “Konuyla ilgileneceğim. Elinden geleni yapmaya çalışacağım” dedi.

    Karşıyaka Olof Palme Parkı’nda geçenlerde bir basın açıklaması yapan platform üyeleri, Karşıyaka Belediyesi’nden 47 yıllık binalarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümün yapılması için imar durum belgesi istediklerini vurgulamış, Başkanlık makamının sözlü talimatıyla plan notu verilmediğini öne sürmüştü.

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