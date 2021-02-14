‘Kılıçdaroğlu’na ihtiyacımız var’

Konak’ta yürütülen çalışmalarla ilgili olarak da ayrıntılı bilgi veren Batur, “İzmir’de önce büyük bir orman yangını, ardından Kovid-19 döneminde meydana gelen deprem ve şiddetli yağışların sebep olduğu taşkınlar yaşandı. Ekiplerimiz, gerek felaket dönemlerinde gerekse normal günlerde sahada bambaşka çalışıyor. Felaketler yaşıyoruz ama çalışmalarımızda ve projelerimizde hiç aksaklık olmuyor. Belediyenin depremde hasar gördüğü için tahliye edilen birinci hizmet binası yerine inşa edilecek yeni binayla ilgili çalışmalarda hızlı adımlar attıklarına işaret eden Batur, “Şimdi çok güzel bir yeni bina yapacağız. Eski binanın yıkımına da başladık. Kısa bir süre içinde, hemen harekete geçtik. Tüm birimlerimizi Basmane Meydanı’nda, Konak Belediyesi’ne, kente yakışır bir belediye binasında toplayacağız. Projemiz de hazırlanıyor” diye konuştu.