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    HaberlerEge Haberleri Kılıçdaroğlu’ndan Edremit’e kutlama
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    15.03.2020 - 00:02 |

    Kılıçdaroğlu’ndan Edremit’e kutlama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Diploması’nı ve Avrupa Şeref Bayrağı’nı alan Edremit Belediyesi’ni övdü, Basketbol 1. Kadınlar Ligi’nde mücadele eden Gürespor sporcularına da başarılar diledi

    Kılıçdaroğlu’ndan Edremit’e kutlama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi tarafından ELDW Partner City Ödülü’nü alan Edremit Belediyesi’ni kutladı. Ayrıca, Türkiye Basketbol 1. Kadınlar Ligi’nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor sporcularına başarılar diledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı’yı makamında kabul etti. Canlı, Kılıçdaroğlu’na, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Şeref Bayrağı ile geçen ay Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Komisyonu Merkezi’nde verilen ‘ELDW Partner City Ödülü’nü takdim etti. Edremit Belediyesi’nin çalışmalarını Kılıçdaroğlu’yla paylaşan Canlı, Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda belediyemiz, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Diploması, ardından Avrupa Şeref Bayrağı’na değer görüldü” dedi.

    Çocuklara da ödül

    Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, ilçedeki öğretmenlerin, öğrencilerin, dezavantajlı vatandaşların ve genç siyasetçilerin katılımıyla düzenlediği etkinlikler dolayısıyla ‘ELDW Partner City Ödülü’ne layık görüldüklerini kaydetti. Canlı, ziyaretleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

    “Uluslararası alanda kazandığımız bu ödülleri arz ettim. Sevincimizi ve övüncümüzü paylaştım. Edremitli hemşehrilerimizin ve Başkanımız Arslan’ın selamlarını, saygılarımı ilettim. Kendileri de kazanılan başarılar nedeniyle Edremit Belediyesi’ni kutladı, tüm Edremitlilere selamlarını gönderdi. Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde başarılı bir şekilde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor’un formasını takdim ettik.”

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