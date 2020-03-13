Kilimler marka olacak

Kınık Belediye Başkanlığı, İŞKUR ve Kınık Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede 4 yıldır sürdürülen kilim kurslarında dokunan kilimlerin markalaşması yolunda ilk adım atıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın yerel seçimler öncesi ziyaret ettiği Poyracık kilim kursunda kadınlara verdiği söz olan kilimleri markalaştırma ve kooperatifleştirme sözünü yerine getirmek için çalışmalara başlandı. Çankırı, Belediye Başkanı Sadık Doğruer’le 10 Mart Salı günü İzmir Kalkınma Ajansı’nı (İZKA) ziyaret etti, Genel Sekreter Mehmet Yavuz’la görüşerek kilimlerin markalaşması yönünde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Doğruer, “Yerel seçimler öncesinde ilçemizi ziyaret eden Vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı, destek olacaklarını iletmişlerdi. İZKA’yla pazar bulmak adına, Ticaret İl Müdürlüğü’yle de kooperatifleşmenin altyapısını sağlamak adına görüştük. Kadın El Emeği Değerlendirme Kooperatifi’ni kuracağız” dedi.