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    HaberlerEge Haberleri Kilit parke taşı döşedi!
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    11.05.2020 - 00:05 |

    Kilit parke taşı döşedi!

    Kilit parke taşı döşedi!

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak’ı ziyaret etti. İlk önce Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz’la makamında bir araya gelen Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir’in Cumhuriyet Mahallesi’nde sürdürdüğü beton kilit parke döşeme çalışmalarını inceledi. Zolan, burada işçilerle birlikte bir süre beton kilit parke taşı döşedi. “Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Büyükşehir Başkanı, “Biz en ücra mahallelerimizde bile ‘vatandaşlarımızın ayağı yazın toza, kışın ise çamura değmeyecek’ dedik ve bunu yaptığımız üstyapı çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin her köşesinde alt ve üstyapı çalışmaları yapıyoruz” dedi. Hemşerilerinin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Büyükşehir demek ‘insana yatırım’ demektir. Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek. Vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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