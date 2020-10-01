Kim tutar sizi

Bülent Buda: Birincil olarak, “Ben bu ligde iddialıyım. İlk sıraya oynarım, güçlüyüm” diyorsanız kendi alanınızdaki tüm maçları kazanmalısınız. İkincisi, zihinsel ve de fiziksel olarak futbolcular her yarışa hazır olmalı. Oyun alanında bütünüyle maça odaklanacak, rakiple, hakemle kayıkçı kavgasına girişmeyecek. Harun oyuna 63‘te katılıyor, 90+4’te ikinci sarıdan kızarıyor. Kara mizah bir durum. Sorumluluk duygusu gelişmeyen futbolcu, bireysel takılır. Takımını da eksik bırakır. Bir de 48’de geriye düşünceye kadar siz neleri yapamadınız ya da başaramadınız da atmanız gerekirken gol yediniz? Daha yolun başındayız. Uyarmak hepimizin ödevi.

Fatih Tanfer: Karşıyaka maça çok istekli başladı. Savunmasını önde kurdu, kazanma arzusu üst düzeydeydi. 49. dakikada mağlup duruma düştüler. Zaman zaman da takım halinde basit hatalar yaptılar. Oyun disiplinindeki devamlılık, asla mağlup olmama düşüncesi ve Hakan Kuş’un golüyle gelen 1 puan. Futbolda bir teori vardır, yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Hakan Kuş beraberlik golünü attıktan sonra birçok Karşıyakalı dostumuz ve okuyucumuz hafta içinde Hakan Kuş ile ilgili yazdığım, “Kendisinden bu yıl büyük çıkış bekliyorum” ifadesinin nedenini sordular. Çünkü bir takımın başarısında birçok önemli neden vardır. Bunlardan bir tanesi de güçlü pivot santrforunuzun olmasıdır. Bir de gollerini arka arkaya atarsa başarıda önemli bir rol oynar. Karşıyaka takım halinde çok koşuyor. İnancı üst sınırda. Karşıyaka’nın bu yıl dönülmez bir şampiyonluk yürüyüşünün içinde olduğu asla unutulmamalıdır.

Mehmet Demirtaş: Erokspor, Karşıyaka’ya ters gelen bir takım. Karşıyaka geçen yıl deplasmanda kaybetmiş, İzmir’de de rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ardımızda bıraktığımız 2 hafta bizlere bir reçete sundu. Düşüncemi dile getirecek olursam, ilk hafta 90 artılarda gelen gol, son maç 84’te topun ağlarla buluşması, verilen mücadeleyi temsil ediyor. Yani maçı kafada bitirmiyorlar. Hakan Kuş’un gol atması en az puan kadar önemliydi. Onun Karşıyaka’ya, Karşıyaka’nın ona ihtiyacı var. Alınan bu puanın değeri ilerleyen haftalarda daha derinden hissedilecektir. Bir de bu yayın meselesine değinmek gerek. Hangi tarafın ihmali, hatası ya da yanlışı varsa bu giderilmeli ve taraftar takımla buluşturulmalı. Liglerde 2 hafta geride kaldı. Daha fazla geç kalınmamalı.

Durdurabilene aşk olsun

Bülent Buda: Rakip Kocaeli, grubun sıkı takımlarından. Nasıl bir skor öyle, müthiş. Gol olup yağmışlar belli. Doğrudan, yani Play Off’a kalmadan üst lige çıkma isteğini ilk 2 haftada gösterdikleri oyun kalitesiyle, dışa vurumlarıyla skora ulaşarak belgelediler. Yönetim, teknik birim, güçlü oyuncu topluluğu bu yıl mutlaka karşılığını alacaktır. Kuşku duymuyoruz.

Fatih Tanfer: Kocaelispor karşısında alınan 6 gollü galibiyetin tek bir ifadesi varsa o da harika. Sol bek Erhan Kara’nın 3 golü, Zahit’in 2 ve Sertaç’ın tek golüyle maçı 6-1 kazanarak rakiplerine, “Benim moralim yerinde. Asla bu yarışı bırakmayacağım” dediler. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Keçiörengücü’nde elde ettiği başarıları yakinen biliyorum. Güçlü bir oyun anlayışı, takım disiplini onun özellikleri içerisindedir. Manisa FK’nın bu sene yaptığı en büyük transferlerin başında Serkan Hoca’nın geldiğini söylesem abartı olmaz.

Mehmet Demirtaş: Erken yenen gol sonrası geriye düşmenin ardından böylesine hızlı ve de vurucu bir reaksiyon vermek, büyük takım işidir. Geçen sene profesyonel liglerin bir dönem en çok atanıydılar. Kaldıkları, bıraktıkları yerden devam ettiler. 2 haftada atılan 9 gol, toplanan 6 puan. Kulağa ne de hoş geliyor, değil mi? Her zaman onların bu ligin birkaç gömlek üstünde olduğunu dile getirmiştik. Bu gerçeği gün yüzüne bir kez daha çıkardılar. Kalıplarına dar gelerek yırtınıyorlar bir üst lig için. Geçen sezon Samsunspor’u arzuladıkları yere yolladılar. Şimdi sıra geldi onlara. Bu yarışı bu sene de sonuna kadar götürecekler. Sonu en az bu galibiyet kadar güzel olacak.

Arkası gelsin Uşak

Bülent Buda: Çok güzel. Sıkı bir rakibe karşı net bir skor ve de 3 puan. Bu da, yeni sezonu ne denli ciddiye aldıklarının göstergesi. Her defasında dile getiriyoruz. Devamlılık kavramı önemlidir. Sürdürmesini bilenler kazanır. Uşak da bu sezon o isteği gözlemleyebiliyoruz.

Fatih Tanfer: Ankara Demirspor karşısında 13. dakikada 1-0 mağlup duruma düştüler. Uşakspor’un maç sonrası attığı tweette söylediği gibi, “Biz bitti demeden bitmez” ifadesine aynen katılıyorum. Zaten bu anlayışı takıma yansıtan düşünce asla kaybetmez. Maçın 77. ve 88. dakikaları arasında 10 dakikada Ankara Demirspor gibi güçlü takıma atılan 3 gol ve alınan 3 puan. 2 haftada toplanan 6 puan ile en önemlisi moral ve inanç arttı. Bu hafta deplasmanda, 8 gollü bir galibiyet alan Sancaktepe maçı da hedefe yürüyüş açısından önemli bir müsabakadır.

Mehmet Demirtaş: İlk karşılaşmadaki 3-1’lik skoru yinelediler. Bu kez diğeri kadar rahat olmadı. Olsun. Futbol böyle bir şey işte. Tam maç gidiyor derken, 1 gol bulsam da puanı alsam derken, 70 dakikaya sığdıramadığınız o coşku ve sevinci 10 dakikaya sığdırabiliyorsunuz. Hem de 3 gol atarak. 1-0 gerideyken, 77’den sonra maçı 2 farklı üstünlüğe taşımak çok zor bir iş. Ancak Uşak bunu başardı ve de 3 puanı aldı.

Nazilli kanatlandı 6 gol, 3 puan

Bülent Buda: Oyunun akışına baktığımızda 45 dakika basarak gol aramışlar ama atamamışlar ve geride kalan 45 dakikaya da 6 gol sığdırmışlar. Fethiye yenilgisinin izlerini silme becerisini gösterip muhteşem bir oyunla ulaştıkları gol sayısı elbette kendileri kadar taraftarını da umutlandıracaktır. İlerleyen haftalarda geçmişte yaşanan savrulmaların, sorunların tekrarlanmaması dileğiyle.

Fatih Tanfer: Nazilli Belediyespor, kendi evinde oynadığı ilk maçta Ceyhanspor’u 6-0 gibi farklı bir sonuçla yendi ve 3 puanla tanıştı. Düşündükleri hedefe ulaşabilmek için galibiyet serisine başlamaları önemlidir. Umarım bu haftaki Kahta 02 Spor deplasmanında da hedef 3 puan olur.

Mehmet Demirtaş: Nazilli’de ilk yarının uzatma anlarıyla başlayan gol rüzgarı, maçın bitimine değin sürdü. İşte arzu ettiğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz tablo bu. Müthiş bir patlama yaşadılar ve tam 6 gol bularak rakiplerini şaşkına uğrattılar. Gol dakikaları hariç oynadıkları futbol da çok olumluydu. 2 haftayı da boş geçmeyen Muhammet Ali Aydın’ı ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Bu sezon Nazilli’nin gol yükünü üstlenecek ve takımını yukarılara taşıyacaktır. Umuyorum ki bu tadına doyumsuz galibiyet sürer. İstikrar yakalanırsa ligin iddialı takımlarından birisi olurlar.

Fırtına koptu bir kere

Bülent Buda: Dış sahalarda seyircisiz oynamak avantaj olarak nitelenebilir. Ancak o avantajı da tabelaya yansıtmak istek, beceri ve takımın bütünleşmesiyle gerçekleşebilir. Buca, Diyarbakır’da geriye düşüp, pes etmeyip, vazgeçmeyip, öne geçmesini biliyor ve becerebiliyorsa çok şeyi çözümlemiş demektir. Bu doğrultularından da ödün vermeyip istikrarlı yolculuklarını sürdürerek mutlu sona ulaşacaklardır. Yolları açık olsun.

Fatih Tanfer: Buca, Diyarbekirspor deplasmanında çok önemli 3 puan aldı. Hep yazıyorum, asla da yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Bucaspor’da çok yetenekli oyuncular var. Takım genç ancak kaliteli oyuncuların sayısı da artıyor. İşte Cuma Menize. 46. dakikada oyuna giriyor. Bu zor deplasmanda 80. ve 87. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli bir rol oynuyor. İşin güzel tarafı, golleri de her hafta değişik oyuncular atıyor. 2 haftada alınan 6 puan büyük moral verdi. Ancak unutulmasın, şampiyonluk isteniyorsa öncelikle evinde puan kaybetmeyeceksin. Bu hafta rakip Derince BLD. Alınacak 3 puanın ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

Mehmet Demirtaş: Şampiyonluk öyle kolay kazanılacak, gül dolu bir yol değildir. Kimi zaman taşlar, dikenler karşılar sizi. Başarıya odaklanıp, pes etmezseniz zirve sizin olur. Çok zorlu bir deplasman, harika bir geri dönüş. Maçın içerisinde birçok kez kırılma anı yaşandı ancak en önemlisi, Cuma Menize’nin oyuna katılışıydı. Geçtiğimiz yılı Turgutlu’da geçiren Cuma, orada kendini buldu. Geldi, Buca’ya da hayat oldu. Maçın son bölümlerinde devreye girdi, sahneye çıktı ve 3 puanı alıp Buca’ya getirdi. İlk 2 maçtan 6 puan çıkarmak çok iyi bir iş. Sarı lacivertliler bu sezon altyapı ağırlık kadrosuyla harikalar yaratmaya devam ediyor. Bu sezon bu iş tamam gibi. Yolunuz açık olsun.

Harikasın Kasaba

Bülent Buda: Kasaba, ulaşma başarısını gösterdiği bir üst ligde de kazanmayı sürdürüyor. Dış sahada kazanılan maçlar, ne denli güçlü, istekli bir takım olduğunuzun belgesidir. Turgutlu’nun futbol geleneği güçlüdür. Yeni yılda da yeni bir başarıyı tekrarlar, ulaşırlarsa hiç şaşmayalım. 2 haftada kazandıkları 6 puan da ne denli güçlü, istekli ve iştahlı olduklarının göstergesi.

Mehmet Demirtaş: Turgutlu, lige çok iyi bir giriş yaparak 2’de 2’yle 6 puanı cebe koydu. Zorlu bir lig. Kimi zaman istediğiniz tempo ve ritmi yakalayamazsınız ama geliştirdiğiniz atakları golle noktalayarak istediğiniz skoru elde edebilirsiniz. Turgutlu da zaman zaman sahaya yansıttığı oyunla göz doygunluğunu sağlasa da bunu 90 dakikaya yayamadı. Deplasmanda alınan her puan can suyudur. İki hafta gol yemeden devam etmek de ayrıca moral oldu. Kutluyoruz.