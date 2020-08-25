KİM’le sorunlar hızla çözüme kavuşacak

Karaburun Belediyesi, vatandaşların şikâyet, talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilecekleri Karaburun İletişim Merkezi (KİM) faaliyetlerine başladı. Yapay zekâya dayalı sistemle WhatsApp hattına, belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarına ve telefonla ulaşan tüm talepler tek bir havuzda toplanacak, analiz edilecek ve ilgili birimlerin çözüm süreçleri izlenebilecek. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bir vatandaşın hangi mahalleden hangi konuda şikâyet ilettiğini, şikâyetin ne zaman işleme alındığını, hangi birime havale edildiğini, nasıl çözüldüğünü, ne kadar sürede sonuçlandığını tek bir ekranda görebileceklerini belirtti, “Gelen tüm bildirimleri bizzat sistemden kontrol edeceğim” dedi. Uygulama, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek.