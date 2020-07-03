03.07.2020 - 00:00 |
‘Kimse mağdur olmasın’
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. ve 3. Lig için verdiği kararları değerlendiren 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, alt liglerdeki takımların taraftarlarının, oyuncularının ve şehirdeki insanların TFF’ye olan güveninin azaldığını belirtti.
“Kararlar herkes için eşit olmalıdır” diyen Aktaş, “Bu noktada adaleti sağlamalıyız. Bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Mücadelemiz, hiçbir takımın mağdur olmaması için. Türk futbolu zarar görsün istemiyoruz” dedi.