17.07.2020 - 00:00 |
‘Kimseden çekinmiyoruz’
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Yunanistan’dan AEK, İtalya’dan Fortitudo Bologna, İspanya’dan Bilbao Basket, Almanya’dan Bamberg, Fransa’dan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen Pınar Karşıyaka geçen sezon Europe Cup’taki başarısını tekrarlamaya çalışacak.
Antrenör Ufuk Sarıca, “Ülkeler bazında Avrupa’da ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup’taki başarımızı tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.