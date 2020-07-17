‘Kimseden çekinmiyoruz’

Antrenör Ufuk Sarıca, “Ülkeler bazında Avrupa’da ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cup’taki başarımızı tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz” dedi.