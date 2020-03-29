‘Kimseyi riske atamayız’

Laleci, “Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız, verilen programı uyguluyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız” diye konuştu.