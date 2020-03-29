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    HaberlerEge Haberleri ‘Kimseyi riske atamayız’
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    29.03.2020 - 00:00 |

    ‘Kimseyi riske atamayız’

    Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, alınan önlemler nedeniyle futbolcularının evlerinden dışarı çıkmadığını söyledi.

    ‘Kimseyi riske atamayız’

    Laleci, “Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız, verilen programı uyguluyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız” diye konuştu.

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