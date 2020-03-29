29.03.2020 - 00:00 |
‘Kimseyi riske atamayız’
Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, alınan önlemler nedeniyle futbolcularının evlerinden dışarı çıkmadığını söyledi.
Laleci, “Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız, verilen programı uyguluyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız” diye konuştu.
34 TIR şoförü karantina altına alındıZonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.