‘Kınalı eller’ Kovid savaşında!

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi dahiliye yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının en büyük motive kaynağı ellerindeki kınalar oldu. Kovid-19 karşı mücadelesini sürdüren sağlıkçılar, bir yandan acı olaylara tanık olurken, bir yandan da güzel hikayeler ediniyor. Ağır hastaların iyileşmesi için kendi hayatlarını ortaya koyan sağlık görevlileri, ellerine yaktıkları kınayla dikkat çekiyor. PAÜ İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak’ın annesinden çıkan fikir, ilgi gördü.

‘Bu da bir savaş’

Salgının ülkede görülmeye başladığı andan itibaren hastalarını iyileştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Akbudak, “Annem bir gün bana ‘Oğlum askere giderken kınanı yaktık. Bu da bir savaş, kınanı yakalım’ diyerek ellerime kına yakıp hastaneye öyle uğurladı. Biz hastanede dualarla mücadele ettik. Kınalı eller sanki zırhım olmuştu ve beni çok motive etmişti. Kınayı gören ekip arkadaşlarım ‘Hocam kına nedir, savaşa mı gidiyoruz’ diye söylemişti. Benim için bu da bir savaş. Böyle düşünürsek daha çok motive olacağına inanan ekibim de benden etkilendi” dedi. Hastanedeki ekibine ‘kınalı eller’ ismini verdiğini kaydeden Akbudak, “Personelim ‘Artık biz de kına yakalım’ dediler. Biz bu yola baş koyduk. Aynı savaş ve hayatın yeni bir dönemi gibi. Başka hastalar için bu şekilde mücadele edersek başarı elde edebileceğimize inanıyorum. Annem memlekete döndü. Artık eşim kınamı yakıp beni hastaneye uğurluyor” diye konuştu. Akbudak, yoğun bakımın kurallara uymayan insanlarla dolu olduğunu sözlerine ekledi.