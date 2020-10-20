‘Kınık 2023’e hazır’

AK Parti Kınık 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi, pandemi kurallarına uygun olarak büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Ataması önceden yapılan ve tek liste gidilen seçimde yeni başkan seçilen Mustafa Kaya, gençlerin taleplerini gerçekleştirmek için tüm kademelerle uyum içerisinde çalışacağını belirtti. AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Molalahmet ise Kınık’ın 2014 yılında AK Belediyecilik ile tanışmasıyla başlayan yatırımları anlattı.

Doğruer’ e teşekkür

Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in “Kınık’taki gençler Kınık’ta çalışacaklar” sözüyle konuşmsasına başlayan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Bakanı Eyüp Kadir İnan da, “Kınık’ta başlayan rüzgar bize 2024 yılında İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’ni kazandıracaktır. 2014 yılından bugüne kadar görev gençlik kollarında görev yapan ve bizleri hiç yalnız bırakmayan Halil Barak kardeşime de teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan ise, “2023 ve 2024’e Kınık hazır İ İzmir hazır” ifadelerini kullandı.