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    HaberlerEge Haberleri Kınık Aşevi’nin yıllık et ihtiyacı karşılandı
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Kınık Aşevi’nin yıllık et ihtiyacı karşılandı

    Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kaymakamlık ve Müftülük işbirliğinde kurulan ve 12 ay boyunca ortalama 250 aile ve 650 kişiye her gün sıcak yemek dağıtımı yapılan Kınık Aşevi’ne, Kurban Bayramı’nda yapılan et bağışları için teşekkür etti.

    Kınık Aşevi’nin yıllık et ihtiyacı karşılandı

    Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kaymakamlık ve Müftülük işbirliğinde kurulan ve 12 ay boyunca ortalama 250 aile ve 650 kişiye her gün sıcak yemek dağıtımı yapılan Kınık Aşevi’ne, Kurban Bayramı’nda yapılan et bağışları için teşekkür etti.
    Aşevinin yıllık et ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı ifade eden Doğruer, “Kurban bağışlarını organize eden ve yardımlarını esirgemeyen Kaymakam Erol Türkmen, İlçe Müftüsü Muammer Uslu, Vefa Destek Grubu üyeleri, mahalle muhtarları, din görevlileri, sosyal medyada kampanyayı duyuran vatandaşa ve bağışları toplamayan belediye personeline teşekkür ediyorum” dedi.
    Bağış yapabilirsiniz
    Yıl boyunca bağışların kabul edildiği aşevine destek olmak isteyenler, 0532 589 58 68 numaralı telefonu arayabilir.

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