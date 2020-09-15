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    HaberlerEge Haberleri Kınık’ta kurtuluş ateşi yandı
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    15.09.2020 - 07:00 |

    Kınık’ta kurtuluş ateşi yandı

    Kınık’ta ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinliklerle kutlandı.

    Kınık’ta kurtuluş ateşi yandı

    Kınık’ta ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinliklerle kutlandı. Pandemi kuralları kapsamında sınırlı sayıda kişile yapılan resmi kutlamaların ardından Belediye Başkanı Sadık Doğruer, protokol üyeleri ile birlikte Demokrasi Meydanı’ndaki Kızılay ekibini ziyaret edip kan bağışında bulundu.
    Akşam saat 20.00’de ise Doğruer tarafından Poyracık Mahallesi meydanında kurtuluş ateşini yakıldı. Halk oyunları gösterisi ve Kınık’lı sanatçı Fırat Tanır’ın konserinin ardından program sona erdi. Seyircisiz düzenlenen etkinlikler belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
    Nikahta İzmir Marşı
    Doğruer son olarak Kırdar tesislerinde Seda Kaya ile Sercan Şen çiftinin nikahlarını kıydı, gelin ve damada Atatürk posteri hediye etti. Konuklarla beraber İzmir Marşı söylenip kurtuluş coşkusu bir kez daha yaşandı.

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