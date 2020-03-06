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    06.03.2020 - 00:08 |

    Kınık’ta ‘tarım organize’ sevinci

    Kınık’ta ‘tarım organize’ sevinci

    İzmir’in Kınık ilçesine 1.5 milyon metrekare üzerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi kuruluyor. Başkan Sadık Doğruer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yılki ziyaretinde söz verdiği ihtisas organize bölgesiyle ilgili ayrıntıları, önceki hafta sona Kınık Belediye Başkanlığı’nı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarmıştı. Erdoğan, Doğruer’i dinledikten sonra ‘Hayırlısı olsun’ diyerek projeye destek vermişti.

    Konuyla ilgili olarak çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı düzeyinde sürdürüldüğünü belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Bu çalışmaları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçemizi ziyaretinde kendisine anlattım. Cumhurbaşkanımız, ‘Hayırlısı olsun’ diyerek destek verdi” dedi.

    ‘İşsizlik azalacak’

    Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi için, bir süredir AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Başkan Yardımcısı Ali Osman Öğmen ve AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet’le birlikte görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Doğruer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, buranın statüsünü belirleyip buna göre Organize Sanayi yönetimi oluşturacak ve yeri belli olan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 1.5 milyon metrekare alan parsellenerek yatırımcılara tahsis edilecek. Kınık’ta işsizliği azaltıp tarımın gelişmesine katkı sağlayacak bu projemize onay veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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