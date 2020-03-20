20.03.2020 - 00:01 |
Kınık’ta virüse geçit yok
Kınık Belediyesi, Türkiye’de vaka sayısının arttığı koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe genelinde; kamu binaları, spor ve sosyal tesisler, kreşler, ATM cihazları, oyun parkları, tuvaletler, düğün ve çok amaçlı salonlar, hastane ile minibüsleri ilaçlayan belediye ekipleri, halkın sağlığı için aralıksız çalışıyor.
Halkın ortak kullandığı ve virüsün bulaşmasına sebep olacak yerlerde dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Ayrıca personelimizi virüsten korumak amacıyla dönüşümlü olarak idari izine çıkardık” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.