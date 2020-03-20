Kınık’ta virüse geçit yok

İlçe genelinde; kamu binaları, spor ve sosyal tesisler, kreşler, ATM cihazları, oyun parkları, tuvaletler, düğün ve çok amaçlı salonlar, hastane ile minibüsleri ilaçlayan belediye ekipleri, halkın sağlığı için aralıksız çalışıyor.



Halkın ortak kullandığı ve virüsün bulaşmasına sebep olacak yerlerde dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Ayrıca personelimizi virüsten korumak amacıyla dönüşümlü olarak idari izine çıkardık” dedi.