Kıraathanelere 500 lira yardım

Pandemi önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve büyük sıkıntılar yaşayan kıraathanelere Karşıyaka Belediyesi’nden destek geldi. Esnafı bir nebze de olsa rahatlatmak isteyen belediye, ilçedeki 250 kıraathaneye 500’er lira nakdi yardım yapmaya başladı.

Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelen İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, esnaf adına teşekkürlerini iletirken, Karşıyaka’nın diğer yerel yönetimlere örnek olmasını istediklerini de vurguladı. Tugay, imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Başkan Tugay’da bir ricası olan Kırdı. “İşletmelerden kapalı oldukları dönemde katı atık bedeli alınmasın. Bu konuda da gerekenin yapılacağına inanıyoruz” dedi. Tugay konuyu Meclis’te gündeme getireceğini ifade etti.