Kiracı esnaf nefes alacak

Marmaris Belediyesi de kiracısı işyerlerinin kapalı olanlarından kira almayacak. Açık olmasına rağmen ekonomik olarak olumsuz etkilenen kiracılarına ise yüzde 50 indirim uygulayacaklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Talep edilmesi halinde gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süreyle borçlarının ertelenmesi ve süre sonunda 3 taksitte ödenme sağlayacağız” dedi.



Başkan Kırdar unutulmadı



Turgutlu Belediyesi taşınmazlarındaki işyerlerinde bu yıl kira artışı olmayacak. Öte yandan, 1989-1994 arasında başkanlık yapan İsmail Kırdar’ın ismi, 10 Kasım’da Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından açılışı gerçekleşen parka verilerek ölümsüzleşecek. Salihli Belediyesi ise, işyerlerinden kapalı kaldıkları sürede kira almayacak, süreyi de sözleşmelerine ekleyecek. Belediye Başkanı Zeki Kayda, faaliyetleri durdurulmayan ancak iş yapamayan işyerlerinin kirasında da yüzde 50 indirim uygulayacaklarını açıkladı.