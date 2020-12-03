Kiracılarına müjde verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafın mağdur olmaması için harekete geçti. Başkan Yılmaz, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren işletmelerden kapalı oldukları süre içinde kira alınmayacağını açıkladı. “Gün dayanışma ve birliktelik günüdür” diyen Başkan Yücel Yılmaz, şunları dile getirdi:



Başkandan çağrı



“Kentimizde de son günlerde koronavirüs vakaları arttı. Ek önlemler alınıyor. Bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız yer aldı. Biz de onlara biraz olsun nefes aldırmak için kapalı oldukları süre boyunca kira alınmaması kararını aldık. Bir an önce sağlıklı günlere dönmek istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz uyalım.”