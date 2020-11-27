Kiracılarını sevindirdi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik hasarın giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılı sonunda sözleşmeleri sona erecek olan 995 kiracının 2021 yılı kira ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını söyledi. Esnafın ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğini, onlara destek olmak için böyle bir karar aldıklarını dile getiren Başkan Bilgin, “Faaliyetlerine kısıtlama getirilen işyerleri iş yapamaz duruma geldi, dolayısıyla ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bizlerde, Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ‘belediyeler ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır’ hükümlerinden yola çıkarak kiracılarımızın 2021 yılı kira sözleşmelerinin zam yapılmadan 1 yıl süreyle uzatılması için karar aldık. Kovid-19 ile mücadele hususunda milletçe bir dayanışma içinde olmalıyız” dedi.